Serie B: Frosinone end Spal reign

By Football Italia staff

Frosinone earned a surprise win away to leaders Spal in the top of the table showdown, but Benevento fell and Pisa stalled Verona.

Click here for the full Serie B section, including results, fixtures and tables.

Carpi 0-0 Perugia

Entella 2-1 Cesena

Crimi 2 (C), Caputo pen 35 (E), Catellani 76 (E)

Latina 0-0 Pro Vercelli

Sent off: Corvia 68 (L)

Salernitana 2-0 Ascoli

Sprocati 47 (S), Bernardini 65 (S)

Sent off: Mignanelli 86 (A)

Spal 0-2 Frosinone

D Ciofani 53 (F), Ariaudo 60 (F)

Ternana 4-1 Avellino

Avenatti pen 16 (T), Palombi 35 (T), Meccariello 78 (T), Ardemagni pen 74 (A), Falletti 75 (T)

Verona 1-1 Pisa

Siligardi 24 (V), Tabanelli 83 (P)

Vicenza 1-1 Brescia

Blanchard 14 (B), Pucino 25 (V)

Sent off: Bonazzoli 86 (V)

Bari-Novara

Kicks off at 19.30 GMT

Benevento 1-3 Trapani

Coronado pens 29, 58 (T), Ceravolo 33 (B), Curiale 93 (T)

Cittadella 1-0 Spezia

Kouame 25 (C)