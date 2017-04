Serie B: Spal catch Frosinone

By Football Italia staff

Verona suffered a surprise home defeat to Spezia, Spal caught Frosinone at the top of the table, Benevento, Trapani and Bari celebrated in the midweek round.

Bari 2-0 Latina

Galano 63 (B), Fedele 92 (B)

Benevento 2-1 Ternana

Ceravolo pen 26, 52 (B), Meccariello 70 (T)

Carpi 0-0 Pro Vercelli

Cesena 1-1 Brescia

Schiavone 14 (C), Coly 39 (B)

Entella 2-1 Ascoli

Troiano 6 (E), Cacia pen 60 (A), Caputo pen 71 (E)

Frosinone 1-1 Avellino

Dionisi 15 (F), Castaldo 81 (A)

Perugia 2-2 Pisa

Mustacchio 5 (Pe), Gnahore 10 (Pe), Di Tacchio 15 (Pi), Lisuzzo 86 (P)

Salernitana 0-0 Cittadella

Spal 2-0 Novara

Antenucci pen 61 (S), Schiavon 92 (S)

Verona 0-1 Spezia

Granoche pen 79 (S)

Vicenza 0-1 Trapani

Casasola 61 (T)

