Serie B: Spal and Verona surge

Spal and Hellas Verona picked up important away victories for promotion, but Frosinone fell again at Ternana and Cittadella crushed Carpi 4-1.

Ascoli 0-0 Brescia

Avellino 1-1 Cesena

Ardemagni 13 (A), Laribi 27 (C)

Sent off: Ardemagni 68 (A)

Benevento 0-0 Vicenza

Bari 0-2 Verona

Pazzini 35 (V), B Zuculini 78 (V)

Sent off: A Ferrari 48 (V), Parigini 94 (B)

Cittadella 4-1 Carpi

Mbakogu 3 (Ca), Arrighini 20 (Ci), Iori pen 37 (Ci), Valzania 66 (Ci), Paolucci pen 90 (Ci)

Sent off: Struna 57 (Ca), Gagliolo 92 (Ca)

Latina 1-2 Spal

Corvia 12 (L), Bonifazi 14 (S), Antenucci 68 (S)

Sent off: Bonifazi 58 (S)

Novara 0-1 Perugia

Dezi 75 (P)

Pro Vercelli 0-0 Salernitana

Spezia 2-0 Entella

Migliore 58 (S), Pulzetti 81 (S)

Ternana 2-0 Frosinone

Palombi 65, 74 (T)

Missed penalty: Avenatti 71 (T)

Trapani 1-0 Pisa

Citro 91 (T)

