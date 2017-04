Serie B: Spal soar, Verona stall

By Football Italia staff

Spal take another giant step towards promotion into Serie A by seeing off Cittadella, Frosinone get back on track with Spezia and Perugia stall Verona.

Cesena 4-1 Benevento

Crimi 49 (C), Ligi 54 (C), Laribi 57 (C), Ciano 67 (C), Chibsah 89 (B)

Carpi 2-1 Trapani

Lasagna 23, 41 (C), Coronado 48 (T)

Perugia 1-1 Verona

Luppi 54 (V), Dezi 55 (P)

Ascoli 2-0 Avellino

Cacia 25 (As), Orsolini 47 (As)

Brescia 2-1 Ternana

Crociata 4 (B), Defendi 8 (T), Bisoli 62 (B)

Frosinone 2-0 Spezia

Dionisi 61 (F), Ciofani 89 (F)

Pisa 1-1 Pro Vercelli

Comi pen 14 (PV), Cani 74 (P)

Salernitana 0-0 Bari

Spal 2-1 Cittadella

Giani 49 (S), Zigoni 67 (S), Litteri 79 (C)

Vicenza 3-1 Novara

Macheda 28 (N), Ebagua 40 (V), Bellomo 63 (V), Orlando 71 (V)

Virtus Entella 0-1 Latina

Buonaiuto 84 (L)

