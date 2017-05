Uruguay squad for Italy friendly

By Football Italia staff

Uruguay named their squad for the friendly against Italy on June 7, including Matias Vecino, Diego Laxalt, Edinson Cavani and Luis Suarez.

Oscar Washington Tabarez’s side will face the Republic of Ireland on June 4 and then meet the Azzurri in Nice three days later.

Diego Godin and Abel Hernandez have been left out due to injury.

There are two Serie A-based players in the squad, namely Fiorentina midfielder Vecino and Genoa winger Laxalt.

Uruguay squad: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco da Gama), Esteban Conde (Nacional), Gastón Guruceaga (Peñarol); José María Giménez (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting Lisbona), Gastón Silva (Granada), Maximiliano Pereira (Porto), Martín Cáceres (Southampton), Alejandro Silva (Lanús), Federico Ricca (Málaga); Matías Vecino (Fiorentina), Egidio Arévalo Ríos (Veracruz), Mathías Corujo (San Lorenzo), Nahitan Nández (Peñarol), Diego Laxalt (Genoa), Carlos Sánchez (Monterrey), Alvaro González (Nacional), Cristian Rodríguez (Peñarol), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro); Jonathan Urretaviscaya (Pachuca), Edinson Cavani (París Saint Germain), Luis Suárez (Barcellona), Diego Rolan (Bordeaux), Christian Stuani (Middlesbrough)

Tickets for the Champions League final between Juventus and Real Madrid are still on sale with reseller Viagogo - Click to find out more