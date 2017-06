U21: Italy squad for Euros named

By Football Italia staff

The Italy squad for the European Under-21 Championship has been announced, including Gianluigi Donnarumma, Federico Bernardeschi, Domenico Berardi and Roberto Gagliardini.

The tournament runs from June 18 in Poland with the Azzurrini facing Denmark, the Czech Republic and Germany.

Coach Gigi Di Biagio named his squad for the competition, including many Serie A regulars.

There are five – Donnarumma, Simone Scuffet, Andrea Conti, Lorenzo Pellegrini and Bernardeschi – who will arrive after they have finished senior international duty on June 12.

Italy squad for European Under-21 Championship

Goalkeepers: 17 Alessio Cragno (Benevento), 1 Gianluigi Donnarumma (Milan), 19 Simone Scuffet (Udinese)

Defenders: 3 Antonio Barreca (Torino), 14 Davide Biraschi (Genoa), 2 Davide Calabria (Milan), 13 Mattia Caldara (Atalanta), 12 Andrea Conti (Atalanta), 22 Alex Ferrari (Verona), 23 Nicola Murru (Cagliari), 4 Daniele Rugani (Juventus)

Midfielders: 15 Marco Benassi (Torino), 5 Danilo Cataldi (Genoa), 18 Roberto Gagliardini (Inter), 8 Alberto Grassi (Atalanta), 21 Manuel Locatelli (Milan), 6 Lorenzo Pellegrini (Sassuolo)

Forwards: 7 Domenico Berardi (Sassuolo), 10 Federico Bernardeschi (Fiorentina), 9 Alberto Cerri (Pescara), 20 Federico Chiesa (Fiorentina), 16 Luca Garritano (Cesena), 11 Andrea Petagna (Atalanta)