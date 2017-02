Serie A line-ups

By Football Italia staff

Follow all the action from today’s Serie A games as it happens on the Liveblog, but first check out the official line-ups.

Pescara: Bizzarri; Zampano, Stendardo, Gyomber, Biraghi; Benali, Brugman, Muntari; Verre, Kastanos, Caprari

Lazio: Marchetti; Basta, De Vrij, Hoedt, Lukaku; Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic; Felipe Anderson, Immobile, Keita Balde Diao

Empoli: Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri; Mchedlidze, Pucciarelli

Torino: Hart; De Silvestri, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Falque, Belotti, Ljajic

Atalanta: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Gomez

Cagliari: Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Alves, Capuano; Isla, Tachtsidis, Dessena, Barella; Di Gennaro; Borriello

Genoa: Lamanna; Izzo, Burdisso, Gentiletti; Edenilson, Cataldi, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Simeone, Palladino

Sassuolo: Consigli; Gazzola, Letschert, Acerbi, Peluso; Aquilani, Pellegrini, Duncan; Berardi, Matri, Ragusa

Chievo: Sorrentino; Frey, Gamberini, Cesar, Gobbi; Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Meggiorini

Udinese: Karnezis, Samir, Danilo, Felipe, Widmer, Jankto, Hallfredsson, Fofana, De Paul, Thereau, Duvan Zapata

