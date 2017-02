Serie B: Frosinone win Verona showdown

By Football Italia staff

Frosinone won the promotion showdown with Hellas Verona to consolidate first place and Spal surged into second, while Pisa won a six-goal thriller at Ascoli.

Click here for the full Serie B section, including results, fixtures and tables.

Ascoli 2-4 Pisa

Favilli 3 (A), Masucci 26, 42 (P), Mannini 37 (P), Cacia 48 (A), Angiulli 64 (P)

Avellino 3-1 Vicenza

D’Angelo 28, 39 (A), Ardemagni 48 (A), Bellomo 65 (V)

Benevento 3-4 Bari

W Lopez 12 (Be), Galano 14, 55 (Ba), Floro Flores 23 (Ba), Salzano pen 39 (Ba), K Cisse 42 (Be), Ceravolo 49 (Be)

Brescia 4-1 Cittadella

Caracciolo 9 (B), Strizzolo 23 (C), Blanchard 29 (B), Coly 37 (B), Dall’Oglio 43 (B)

Sent off: Martin 12 (C)

Cesena 1-2 Pro Vercelli

Bianchi 19 (PV), Rigione 20 (C), Emmanuello 82 (PV)

Frosinone 1-0 Verona

D Ciofani pen 15 (F)

Novara 2-1 Spezia

Macheda 29 (N), Granoche 34 (S), Galabinov 45 (N)

Spal 2-0 Perugia

Floccari 38 (S), Schiattarella 92 (S)

Ternana 0-1 Latina

De Vitis 22 (L)

Trapani 1-0 Salernitana

Maracchi 40 (T)

Entella 2-0 Carpi

Caputo 58 (E), Catellani 72 (E)

Keep up to date with the latest news and action from Spain's Primera Division with Football Espana - from the team behind Football Italia.