Serie B: Perugia march on

By Football Italia staff

Perugia thrashed Parma to stay top with Frosinone and Carpi, while Pescara threw away another 2-0 lead and Novara left it late.

Brescia 0-0 Pro Vercelli

Cesena 3-1 Avellino

Cacia 2, 51 (C), Sbrissa 27 (C), Castaldo pen 55 (A)

Saved pen: Ardemagni 20 (A)

Sent off: Suagher 59 (A)

Cremonese 1-1 Carpi

Brighenti 1 (Cr), Mbakogu 34 (Ca)

Empoli 3-0 Ascoli

A Donnarumma 37 (E), Caputo 49 (E), Ninkovic 85 (E)

Foggia 1-1 Palermo

Nicastro 42 (F), Murawski 80 (P)

Frosinone 3-2 Bari

Cassani og 5 (F), Improta 15, pen 29 (B), D Ciofani 30 (F), Sammarco 71 (F)

Novara 1-0 Cittadella

Di Mariano 94 (N)

Perugia 3-0 Parma

Han 18 (Pe), Buonaiuto 51, 67 (Pe)

Salernitana 2-2 Pescara

Capone 25 (P), Pettinari 72 (P), Sprocati 78 (S), Minala 90 (S)

Venezia 0-0 Spezia

Sent off: Bentivoglio 71 (V)

Virtus Entella 3-1 Ternana

Eramo 3 (VE), Montalto 29 (T), Luppi 55 (VE), Gasparetto og 60 (VE)