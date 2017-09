Serie B: Frosinone alone on top

By Football Italia staff

Frosinone are alone at the top of the Serie B table, as 10-man Carpi stumbled to Foggia, Perugia lost at Palermo and Empoli stunned Parma.

Avellino 1-1 Venezia

Moreo 80 (V), D’Angelo 88 (A)

Ascoli 0-1 Frosinone

Terranova 95 (F)

Bari 1-0 Cremonese

Improta 72 (B)

Carpi 1-3 Foggia

Mbakogu 9 (C), Martinelli 49 (F), Chiricò 65 (F), Beretta 89 (F)

Sent off: Saber 67 (C)

Cittadella 4-0 Cesena

Kouame 8, 44 (Ci), Salvi 25 (Ci), Iori pen 78 (Ci)

Saved penalty: Litteri 25 (C)

Palermo 1-0 Perugia

Nestorovski pen 81 (Pa)

Sent off: Bellusci 91 (Pa)

Parma 1-2 Empoli

Caputo 23 (E), Lucarelli 47 (P), Simic 49 (E)

Saved penalty: Nocciolini 52 (P)

Pescara 2-2 Entella

Capone 17 (P), Brugman 64 (P), Luppi 75 (E), Diaw 80 (E)

Pro Vercelli 1-1 Salernitana

Firenze 38 (PV), Schiavi 65 (S)

Spezia 1-0 Novara

Marilungo 12 (S)

Ternana-Brescia

Called off after 20 minutes due to flooding