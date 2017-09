Serie B: Special comebacks

By Football Italia staff

Leaders Perugia fell at Brescia in a round of great comebacks, including a 3-2 thriller for Venezia, Parma 2-2 with Salernitana and Avellino stunning Empoli.

Ascoli 0-0 Palermo

Avellino 3-2 Empoli

A Donnarumma 11 (E), Zajc 48 (E), Kresic 53 (A), Castaldo pen 62 (A), D’Angelo 69 (A)

Brescia 2-1 Perugia

Han 49 (P), Caracciolo 67 (B), Bisoli 80 (B)

Carpi 0-1 Pescara

Capone 37 (P)

Cittadella 0-1 Virtus Entella

Troiano pen 46 (VE)

Parma 2-2 Salernitana

Di Cesare 17 (P), A Lucarelli 33 (P), Sprocati 56 (S), L Vitale pen 81 (S)

Sent off: Di Cesare 72 (P), Iacoponi 78 (P)

Pro Vercelli 5-2 Cesena

Dalmonte 7 (C), Bergamelli 16 (PV), Jallow 22 (C), Rovini 59 (PV), Raicevic 63 (PV), Firenze 69 (PV), Vives pen 75 (PV)

Sent off: Scognamiglio 74 (C)

Spezia 1-0 Bari

W Lopez 84 (S)

Sent off: Capelli 75 (S)

Ternana 2-3 Venezia

Zigoni 2 (V), Plizzari og 57 (V), Montalto 83 (T), Varone 84 (T), Domizzi 92 (V)

Foggia-Novara

To be played on Sunday

Frosinone-Cremonese

To be played on Monday