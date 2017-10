Serie A line-ups

By Football Italia staff

Find all the starting line-ups from this afternoon’s Serie A games, including Sampdoria-Atalanta, Crotone-Torino and Cagliari-Genoa.

They kick off at 14.00 UK time (13.00 GMT).

They kick off at 14.00 UK time (13.00 GMT).

Sampdoria-Atalanta

Sampdoria: Puggioni; Bereszynski, Silvestre, Regini, Strinic; Verre, Torreira, Praet; Ramirez, Quagliarella, Duvan Zapata



Atalanta: Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Ilicic, Petagna, Cristante

Bologna-SPAL

Bologna: Mirante; Mbaye, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco

SPAL: Gomis; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, Costa; Paloschi, Antenucci

Cagliari-Genoa

Cagliari: Cragno; van der Wiel, Romagna, Pisacane, Padoin; Ionita, Cigarini, Barella; Joao Pedro; Farias, Pavoletti

Genoa: Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Bertolacci, Veloso, Laxalt; Rigoni, Galabinov, Taarabt

Crotone-Torino

Crotone: Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti, Martella; Rodhen, Mandragora, Barberis, Stoian; Trotta, Simy

Torino: Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Moretti, Molinaro; Rincon, Baselli; Falque, Ljajic, Niang; Sadiq

Sassuolo-Chievo

Sassuolo: Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Matri, Politano

Chievo: Sorrentino; Tomovic, Gamberini, Dainelli, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Rigoni; Birsa; Pucciarelli, Inglese