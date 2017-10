Serie B: Venezia catch Empoli

By Football Italia staff

Venezia upset leaders Empoli in stoppages to go joint-top, Novara conquered Palermo and Cesena completed a crazy comeback for 3-3 with Foggia.

Bari 4-2 Cittadella

Salvi 2 (C), Basha 20, 77 (B), Improta 48 (B), Galano 67 (B), Pasa 83 (C)

Cesena 3-3 Foggia

Coletti 48 (F), Beretta 52 (F), Dalmonte 59 (C), Mazzeo 70 (F), Gerbo og 84 (C), Rigione 1 (C)

Cremonese 2-0 Brescia

Piccolo 38 (C), Claiton 70 (C)

Palermo 0-2 Novara

Moscati 57, 70 (N)

Parma 3-1 Entella

A Lucarelli 35 (P), Luppi 52 (E), Calaio 82 (P), Insigne 92 (P)

Pescara 2-1 Avellino

Bidaoui 22 (A), Mancuso 29 (P), Pettinari 82 (P)

Pro Vercelli 0-0 Carpi

Salernitana 1-1 Frosinone

Schiavi 43 (S), Crivello 76 (F)

Sent off: Brighenti 56 (F)

Spezia 4-2 Perugia

Masi 2 (S), Mastinu 19 (S), Volta 44 (P), Forte 77 (S), Granoche 83 (S), Mustacchio 94 (P)

Ternana 1-1 Ascoli

Favilli 74 (A), Montalto 79 (T)

Venezia 1-0 Empoli

Moreo 87 (V)