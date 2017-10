Serie A line-ups

By Football Italia staff

Here are the line-ups for the Serie A matches kicking off at 14.00 UK time (13.00 GMT).

You can follow all the build-up and action as it happens with our LIVEBLOG.

Atalanta-Bologna

Atalanta: Berisha, Caldara, Palomino, Masiello, Castagne, De Roon, Freuler, Spinazzola, Cristante, Petagna, Ilicic

Bologna: Mirante; Torosidis, Gonzalez, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Palacio, Di Francesco

Benevento-Fiorentina

Benevento: Brignoli; Gyamfi, Venuti, Djimsiti, Letizia; Viola, Cataldi, Chibsah, Memushaj, Ciciretti; Iemmello

Fiorentina: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout; Benassi, Thereau, Chiesa; Simeone

Milan-Genoa

Milan: G Donnarumma; C Zapata, Bonucci, Rodriguez; Borini, Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Calhanoglu; Kalinic

Genoa: Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Rigoni, Veloso, Bertolacci, Laxalt; Taarabt; Galabinov

SPAL-Sassuolo

SPAL: Gomis; Vaisanen, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, F. Costa; Antenucci, Borriello

Sassuolo: Consigli; Peluso, Cannavaro, Acerbi, Gazzola; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano

Torino-Roma

Torino: Sirigu; De Silvestri, Nkoulou, Moretti, Molinaro; Rincon, Baselli; Iago Falque, Ljajic, Niang; Sadiq

Roma: Alisson; Florenzi, Moreno, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; Nainggolan, Dzeko, El Shaarawy