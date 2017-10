Serie B: Empoli leave Venezia behind

By Football Italia staff

Empoli saw off Pescara and took advantage of Venezia losing the local derby, while Palermo, Frosinone and Parma earned important wins.

Ascoli 3-1 Spezia

D’Urso 53 (A), Terzi 48 (S), Carpani 85 (A), Favilli og 95 (A)

Avellino 1-0 Pro Vercelli

Ascencio 69 (A)

Sent off: Moretti 79 (A)

Brescia 2-1 Bari

A Caracciolo 18 (Br), Galano 33 (Ba), Capradossi og 53 (Br)

Carpi 1-3 Palermo

Nestorovski 10, 36 (P), Sabbione 83 (C), Embalo 83 (P)

Cittadella 2-1 Venezia

Strizzolo 35 (C), Stulac 42 (V), Litteri 65 (C)

Empoli 3-1 Pescara

Ninkovic 14 (E), Caputo pen 36, 86 (E), Coulibaly 83 (P)

Foggia 0-3 Parma

Gagliolo 12 (P), R Insigne 74 (P), Calaio pen 85 (P)

Frosinone 4-2 Ternana

Gasparetto 11 (T), Soddimo 18 (F), M Ciofani 48 (F), Angiulli 74 (T), Citro 82 (F), Ciano 90 (F)

Novara 2-3 Salernitana

Gatto 17 (S), Da Cruz 38 (N), Sprocati 57, 64 (S), Di Mariano 93 (N)

Perugia 0-3 Cesena

Jallow 32 (C), Laribi 48, 56 (C)

Virtus Entella 1-1 Cremonese

Paulinho 35 (C), Eramo 58 (VE)