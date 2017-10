Serie A line-ups

By Football Italia staff

Check out all the confirmed line-ups for the eight Serie A matches kicking off this evening, including Bologna-Lazio and Fiorentina-Torino.

Bologna-Lazio

Bologna: Mirante; Krafth, De Maio, Helander, Masina; Donsah, Crisetig, Pulgar; Verdi, Destro, Krejci

Lazio: Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile

Cagliari-Benevento

Cagliari: Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Romagna; Faragò, Cigarini, Barella, Padoin, Miangue; Sau, Pavoletti

Benevento: Brignoli; Di Chiara, Antei, Djimsiti, Letizia; Chibsah, Memushaj, Cataldi; Ciciretti, Iemmello, Lazaar

Chievo-Milan

Chievo: Sorrentino; Cacciatore, Cesar, Tomovic, Gamberini; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Pellissier

Milan: G Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calabria, Kessie, Biglia, Borini; Suso, Calhanoglu; Kalinic

Fiorentina-Torino

Fiorentina: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi, Badelj, Veretout; Benassi, Chiesa, Thereau; Simeone

Torino: Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Moretti, Barreca; Rincon, Baselli; Iago Falque, Ljajic, Niang; Sadiq

Genoa-Napoli

Genoa: Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Bertolacci, Veloso, Laxalt; Rigoni, Taarabt; Galabinov

Napoli: Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

Juventus-SPAL

Juventus: Szczesny; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Khedira; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Higuain

SPAL: Gomis; Oikonomou, Salamon, Felipe; Lazzari, Schiavon, Viviani, Rizzo, Mattiello; Paloschi, Borriello

Roma-Crotone

Roma: Alisson; Karsdorp, Fazio, Moreno, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Gerson; Under, Dzeko, Perotti

Crotone: Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Simic, Pavlovic; Rohden, Mandragora, Barberis, Crociata; Nalini, Budimir

Sassuolo-Udinese

Sassuolo: Consigli, Acerbi, Cannavaro, Peluso, Gazzola, Sensi, Missiroli, Magnanelli, Politano, Berardi, Falcinelli

Udinese: Bizzarri, Samir, Danilo, Ali Adnan, Stryger, Jankto, Behrami, Lasagna, Barak, Matos, Perica