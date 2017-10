Serie A line-ups

By Football Italia staff

Read all the official line-ups from this afternoon’s Serie A games, including Crotone-Fiorentina, Napoli-Sassuolo and Udinese-Atalanta.

Follow all the build-up and action as it happens while giving your views on the LIVEBLOG.

Napoli-Sassuolo

Napoli: Reina; Maggio, Albiol, Chiriches, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne

Sassuolo: Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Mazzitelli, Sensi, Cassata; Politano, Falcinelli, Ragusa

Crotone-Fiorentina

Crotone: Cordaz; Sampirisi, Simic, Ceccherini, Pavlovic; Nalini, Barberis, Mandragora, Stoian; Budimir, Trotta

Fiorentina: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Eysseric

Sampdoria-Chievo

Sampdoria: Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Strinic; Linetty, Torreira, Praet; Caprari; Quagliarella, Duvan Zapata

Chievo: Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Bastien; Birsa; Meggiorini, Inglese

SPAL-Genoa

SPAL: Gomis; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Schiavon, Viviani, Mattiello; Paloschi, Antenucci

Genoa: Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Omeonga, Bertolacci, Laxalt; Rigoni, Taarabt; Lapadula

Udinese-Atalanta

Udinese: Bizzarri; Larsen, Danilo, Nuytinck, Adnan; De Paul, Behrami, Ingelsson, Fofana; Maxi Lopez, Barak

Atalanta: Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon, Cristante, Spinazzola; Kurtic; Petagna, Ilicic