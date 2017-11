Serie B: Frosinone and Venezia victories

By Football Italia staff

Frosinone saw off Parma to become sole leaders, as Venezia completed a late turnaround in Brescia, Pescara held Palermo and Carpi crushed Ascoli.

Brescia 1-2 Venezia

Caracciolo 85 (B), Pinato 87 (V), Falzerano 89 (V)

Carpi 4-2 Ascoli

Parlati 20 (A), Malcore 27, 40, 54 (C), Favilli 45 (A), Carletti 83 (C)

Cittadella 1-1 Ternana

Arrighini 43 (C), Carretta 70 (T)

Foggia 2-3 Cremonese

Coletti 35 (F), Beretta 38 (F), Brighenti 40 (C), Moluku 45 (C), Piccolo 56 (C)

Frosinone 2-1 Parma

Maiello 8 (F), Ciano 26 (F), Maiello og 37 (P)

Novara 0-1 Pro Vercelli

Morra 57 (PV)

Pescara 2-2 Palermo

Capone 10 (Pe), Chochev 15 (Pa), Nestorovski 33 (Pa), Brugman 46 (Pe)

Salernitana 2-2 Bari

Galano 5, 77 (B), A Rossi 14, 45 (S)

Entella 2-2 Cesena

Jallow 6, 35 (C), La Mantia 41 (E), Diaw 66 (E)

Empoli -Spezia

To be played on Sunday.

Perugia-Avellino

To be played on Monday

