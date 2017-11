Serie A line-ups

By Football Italia staff

See all the official line-ups from this afternoon’s Serie A games, including Sampdoria-Juventus, SPAL-Fiorentina and Benevento-Sassuolo.

Benevento-Sassuolo

Benevento: Brignoli; Letizia, Antei, Costa, Di Chiara; Cataldi, Viola, Chibsah; Ciciretti, Armenteros, D'Alessandro

Sassuolo: Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Biondini, Magnanelli, Missiroli; Politano, Matri, Ragusa

Sampdoria-Juventus

Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Duvan Zapata

Juventus: Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Bernardeschi, Mandzukic; Higuain

SPAL-Fiorentina

SPAL: Gomis; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Mattiello; Paloschi, Borriello

Fiorentina: Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Maxi Olivera; Sanchez, Veretout; Benassi, Gil Dias, Chiesa; Simeone

Torino-Chievo

Torino: Sirigu; De Silvestri, Burdisso, N’Koulou, Ansaldi; Obi, Rincon, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic

Chievo: Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Cesar, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Inglese

Udinese-Cagliari

Udinese: Bizzarri; Widmer, Danilo, Angella, Samir; Barak, Balic, Jankto; De Paul, Maxi Lopez, Perica

Cagliari: Rafael; Romagna, Ceppitelli, Andreolli; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Joao Pedro, Pavoletti

