Serie B: Epic comebacks

By Football Italia staff

It was a round of crazy comebacks, including nine-man Cremonese at Cittadella, Ternana to beat Spezia 4-2 and a six-goal Ascoli-Venezia thriller.

Ascoli 3-3 Venezia

Zigoni 15 (V), Carpani 50 (A), Favilli 56, 62 (A), Marsura 60 (V), Geijo 74 (V)

Brescia 0-1 Novara

Di Mariano 69 (N)

Sent off: Ferrante 76 (B)

Carpi 2-1 Cesena

Jelenic 3, 14 (Ca), Brosco og 93 (Ce)

Cittadella 1-2 Cremonese

Claiton 48 (Cr), Arrighini 81 (Ci), Cavion 96 (Cr)

Sent off: Renzetti 45 (Cr), Arini 71 (Cr)

Foggia 2-1 Perugia

Gerbo 13 (F), Mazzeo 28 (F), Di Carmine pen 45 (P)

Frosinone 0-0 Palermo

Parma 0-1 Pescara

Brugman 85 (Pe)

Pro Vercelli 2-2 Bari

Castiglia 30 (PV), Galano 47, 77 (B), Morra 95 (PV)

Ternana 4-2 Spezia

Marilungo 1 (S), Granoche 12 (S), Albadoro 20 (T), Tremolada 35 (T), Angiulli 65 (T), Montalto 88 (T)

Avellino-Salernitana

To be played on Sunday

Virtus Entella-Empoli

To be played on Monday