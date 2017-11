Serie B: Gilardino stalls Frosinone

By Football Italia staff

Serie B leaders Frosinone stalled by Alberto Gilardino’s first goal in a Spezia jersey, while Empoli crumbled at Pro Vercelli and Avellino drew with Entella.

Avellino 0-0 Entella

Pro Vercelli 2-1 Empoli

Caputo 29 (E), Firenze 34 (PV), Castiglia 77 (PV)

Spezia 1-1 Frosinone

D Ciofani 56 (F), Gilardino pen 78 (S)

