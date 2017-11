Serie B: Bari and Parma go top

By Football Italia staff

Awaiting Palermo’s result, fallen giants Bari and Parma surge to the top of the table, as Frosinone falter with Avellino, Venezia stall at Entella and Perugia pulverise Carpi.

Click here for the full Serie B section, including results, fixtures and tables.

Brescia 1-1 Spezia

Caracciolo 72 (B), Ammari 78 (S)

Sent off: Dall’Oglio 84 (B)

Empoli 5-3 Cesena

A Donnarumma 14, pen 59 (E), Caputo 72 (E), Fazzi 76 (C), Zajc 85 (E), Krunic 88 (E), Jallow 92 (C), Moncini 93 (C)

Foggia 1-1 Ternana

Tremolada 4 (T), Beretta 64 (F)

Frosinone 1-1 Avellino

Castaldo pen 5 (A), D Ciofani 49 (F)

Novara 1-2 Bari

Petriccione 49 (B), Anderson 91 (B), Maniero 97 (N)

Parma 4-0 Ascoli

Iacoponi 6 (P), Insigne 74 (P), Baraye 88 (P), Munari 95 (P)

Sent off: Addae 79 (A)

Saved penalty: Santini 83 (A)

Perugia 5-0 Carpi

Buonaiuto 4 (P), Bandinelli 9 (P), Di Carmine 33, 60 (P), Han 65 (P)

Missed penalty: Malcore 86 (C)

Pescara 3-1 Pro Vercelli

Pettinari 38, 56 (P), Capone 60 (P), Morra 66 (PV)

Virtus Entella 0-0 Venezia

Salernitana-Cremonese

To be played on Sunday

Palermo-Cittadella

To be played on Monday

Follow the stars and start making more informed bets with StrataBet.

Sign Up for FREE now!